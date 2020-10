OM : Mitroglou met le turbo, Eyraud va-t-il craquer ?

Dans : OM.

Très occupée par la dernière ligne droite du marché des transferts, la direction de l’Olympique de Marseille a forcément laissé quelques dossiers de côté ces derniers jours.

Faute d’un accord quelconque pour trouver un club à son avant-centre, l’OM n’est pas parvenu à se défaire de Kostas Mitroglou, dont le salaire et la méforme totale après six mois sans jouer feraient peur à n’importe quel club. Pas de nouveau prêt en ligne de mire, sachant que le Grec arrive dans la dernière année de son contrat. Toutefois, maintenant que les choses vont se calmer, la réalité économique de la situation va prendre le dessus, et forcer peut-être les choses. Selon La Provence, l’entourage de Mitroglou a milité pour trouver un accord afin de le libérer de son contrat plus tôt que prévu, et lui permettre de retrouver un club.

Dans ces cas de figure, l’OM se doit de trouver le juste milieu, entre payer un joueur pour partir un peu moins cher que l’addition totale, ou continuer de le rétribuer à ne rien faire, puisque l’ancien joueur du Benfica s’entraine seul avec aucune chance de jouer le moindre match. Désormais, s’il confie en privé qu’il est bien parti pour rester à l’OM le temps qu’il faudra, Mitroglou espère toujours voir son contrat être rompu, lui qui ne fait pas le moindre problème malgré sa situation délicate à vivre sur le plan sportif. Beaucoup moins sur le plan financier. De quoi motiver la direction à trouver enfin un accord à l’amiable et laisser le Grec tenter une dernière aventure loin de la Provence ?