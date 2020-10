OM : Le miracle du jour, Mitroglou refourgué en L1 ?

Dans : OM.

Le dernier jour du mercato est toujours riche en surprises et du côté de l’Olympique de Marseille, il pourrait bien y en avoir une de taille avec Kostas Mitroglou.

Très actif depuis quelques heures avec le départ de Bouna Sarr, la venue de Michaël Cuisance et la probable signature d’un latéral droit avant minuit, l’Olympique de Marseille n’oublie pas pour autant sa mission dégraissage. Depuis le début du mercato, plusieurs trentenaires à gros salaires sont poussés vers la sortie. C’est le cas de Kevin Strooman et de Valère Germain, mais plus encore de Kostas Mitroglou. Et à en croire les informations du compte OM-Fada, une porte de sortie pourrait être trouvée ce lundi au Grec grâce au réseau de Pablo Longoria.

« Kostas Mitroglou pourrait quitter l'OM aujourd'hui. Pablo Longoria multiplie les appels pour lui trouver un point de chute. L'Olympiakos toujours intéressé. En France aussi, on s’intéresse à Mitroglou » fait savoir le compte communautaire, suivi par près de 15.000 supporters de l’Olympique de Marseille, et qui a visiblement ses billes sur le dossier Kostas Mitroglou. Reste à voir quel club de Ligue 1 pourrait être capable de s’aligner sur le salaire de l’international grec, lequel perçoit plus de 300.000 euros par mois dans la cité phocéenne. En France, un club tel que le FC Nantes recherche par exemple un attaquant, et s’était notamment intéressé à Valère Germain. Les Canaris semblaient enclins à s’aligner sur le salaire de l’attaquant marseillais, proche de celui de Kostas Mitroglou. Mais c’est l’ancien Niçois qui avait refusé de signer en Loire-Atlantique afin de disputer la Ligue des Champions avec l’OM cette saison… En Grèce, l’intérêt de l’Olympiakos pour Kostas Mitroglou est par ailleurs évoqué à chaque mercato, sans que cette piste ne se soit, pour l’instant, concrétisée…