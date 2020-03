OM : Mitroglou, Germain, le scnéario cauchemar se profile !

Dans : OM.

Prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven cette saison, Kostas Mitroglou sera de retour à l’OM lors du prochain mercato estival.

Les dates de ce mercato sont encore incertaines en raison de l’épidémie de coronavirus, mais le retour du Grec à Marseille ne fait aucun doute puisque ce dernier est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021. Peu performant sous les ordres de Rudi Garcia, l’ancien buteur de Benfica devrait avoir sa chance avec André Villas-Boas, son imposant salaire étant un frein considérable à un nouveau prêt. De toute évidence, Valère Germain devrait donc quitter l’Olympique de Marseille afin d’éviter l’embouteillage à un poste où le titulaire se nomme Dario Benedetto. Le scénario serait logique mais pas si simple à réaliser selon le journaliste marseillais Benjamin Courmes.

« La vente de Germain, retour de Mitroglou en doublure de Benedetto? C’est le scénario le plus probable. Mitroglou c’est terminé, personne ne te le récupèrera, même en prêt. Il est invendable, imprêtable, il va nous faire une Sertic au mieux ! L’hypothèse c’est ça, Germain aura plus de chance de trouver un club en France ou ailleurs. Il faudrait qu’il voit ses prétentions salariales à la baisse mais bon, peut-il qu’il voudra rester aussi avec la Ligue des Champions » a indiqué le journaliste du site Football Club de Marseille, pour qui c’est une sacrée galère qui attend l’Olympique de Marseille. Car de toute évidence, Valère Germain ne devrait pas être favorable à un départ en cas de qualification en Ligue des Champions. Mais les finances olympiennes ne supporteront pas les salaires cumulés de Benedetto, Germain et Mitroglou alors que deux joueurs suffisent pour ce poste d’avant-centre en plus du polyvalent Marley Aké.