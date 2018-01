OM : Mitroglou est un serial buteur, un connaisseur l’affirme

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur de 100 buts en 227 matchs à l’Olympique de Marseille entre 2005 et 2010, Mamadou Niang est un homme plutôt bien placé pour parler des problèmes de Kostas Mitroglou dans la cité phocéenne. L’international grec, qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises depuis son arrivée en France, est en plein doute. Mais cela ne doit pas remettre en cause toutes ses qualités selon l’ancien capitaine de l’OM. Dans les colonnes de La Provence, l’ex-international sénégalais (56 sélections) a apporté son soutien à Kostas Mitroglou.

Un but et ça repart ? Niang en est persuadé

« Si je comprends les critiques à l’encontre de Kostas Mitroglou ? Non, car il a fait ses preuves. Il a joué la Ligue des Champions, a porté les couleurs d’une grande équipe européenne, Benfica. Il faut être plus patient avec lui, et savoir l'aider, l'encourager. Dès qu’il aura eu le déclic, ça va revenir et il va enchaîner les buts. Ce n'est pas facile d'arriver dans un nouveau championnat, de découvrir un nouveau contexte. Et encore plus à Marseille, où tout est plus compliqué qu'ailleurs » a lâché Mamadou Niang, qui a profité de cet entretien au quotidien régional pour féliciter Rudi Garcia, critiqué en début de saison et qui a totalement retourné la situation à son avantage.

« Rudi Garcia accomplit un travail extraordinaire. Il faut lui tirer un gros coup de chapeau parce que, aujourd’hui, c’est à lui que l’OM doit ses bons résultats. Il a su créer un collectif, donner un style de jeu et un niveau impressionnant à l’équipe » a expliqué celui qui pourrait rechausser les crampons pour venir en aide à Marseille-Consolat.