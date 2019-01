OM : Mitroglou attend le feu vert du Benfica au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ce week-end, la presse portugaise lâchait une information surprenante en expliquant que le Benfica Lisbonne était très intéressé à l’idée de récupérer Kostas Mitroglou. Incapable de marquer avec l’OM depuis le mois d’octobre, l’international grec ferait même l’objet d’une offre de prêt de 18 mois, avec prise en charge intégrale du salaire par Benfica. Une aubaine pour Jacques-Henri Eyraud, qui souhaite alléger la masse salariale de son effectif suite à l’arrivée du très cher Mario Balotelli. Reste à voir si cette information est crédible…

Spécialiste du football grec et généralement bien informé sur Mitroglou, le journaliste Alain Anastasiakis a confirmé que Benfica songeait sérieusement à rapatrier le buteur de 31 ans. Et que ce dernier n’attendait que ça. « Ça semble solide, car l'attaquant de Benfica Facundo Ferreyra va partir. Ici, on confirme un prêt gratuit de 18 mois avec prise en charge du salaire par Benfica, et on affirme que Mitroglou a vraiment envie d'y retourner » a expliqué le journaliste, interrogé par Le Phocéen. Il reste désormais moins de 48 heures aux différentes parties pour trouver un accord définitif, qui arrangerait visiblement tout le monde. Y compris Valère Germain, lequel ne souhaite pas quitter Marseille et qui ne serait plus poussé dehors en cas de départ du Grec.