OM : Miranda ne vient pas, Marseille trouve un joueur en L1 !

L'agent de Juan Miranda ayant annoncé mardi soir que le jeune défenseur du FC Barcelone avait trouvé un club et que ce n'était pas l'Olympique de Marseille, le club phocéen doit déjà travailler sur d'autres pistes. Même si rien n'est officiellement mort pour le joueur du Barça, Andoni Zubizarreta semble avoir, lui, compris qu'il était désormais temps de se lancer sur un autre dossier, le mercato entrant très clairement dans sa dernière ligne droite. Et selon L'Equipe, le directeur sportif de l'OM s'intéresse de très près à Ghislain Konan, le latéral gauche du Stade de Reims, entré en tout de début match lors de la victoire des joueurs rémois au Vélodrome lors de la première journée de Ligue 1.

Agé de 23 ans, Ghislain Konan est international ivoirien et c'est au Portugal, et plus précisément à Guimaraes que le club champenois était allé le chercher lors du mercato estival 2018 pour 4ME. Lié avec le Stade de Reims jusqu'en 2022, Konan a une valeur estimée à 5ME, ce qui colle parfaitement avec les moyens financiers actuels de l'Olympique de Marseille. Reste tout de même à convaincre les dirigeants rémois de céder leur défenseur à cet instant du marché des transferts. Et à priori ce n'est pas gagné.