OM : Milik vers un transfert stupéfiant ?

Par Corentin Facy

Fragile physiquement, Arkadiusz Milik n’offre aucune garantie et pourtant, le buteur de l’OM a toujours la cote au mercato.

Remplaçant lors de chacun des matchs amicaux de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik est entré à la mi-temps contre l’AC Milan dimanche soir. Malgré la prestation très poussive de son équipe, le Polonais s’est montré plus disponible que Luis Suarez et assurément, la technique soyeuse du n°9 de l’OM n’a rien à voir avec celle -encore très brouillonne- de la recrue colombienne achetée à Grenade. Il ne serait donc pas étonnant de voir Milik débuter à la pointe de l’attaque de l’OM contre Reims dimanche soir en championnat. Malgré le peu de garanties offertes par l’ancien Napolitain, notamment sur sa forme physique, Milik reste un buteur hors pair. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il demeure suivi par de gros clubs en Italie selon les informations de Tutto Mercato Web.

Milik ciblé par la Juve et Dortmund

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

Le média transalpin croit savoir que Milik est bel et bien sur les tablettes du Borussia Dortmund afin de compenser l’absence longue durée de Sébastien Haller. Apprécié en Italie, Arkadiusz Milik n’est pas seulement ciblé par le Borussia Dortmund. Le média transalpin croit savoir que la Juventus Turin est toujours intéressée par son profil. Cela étant, Massimiliano Allegri ne passera à l’action pour recruter Arkadiusz Milik que lorsque la Juventus Turin aura trouvé un point de chute à Alvaro Morata. Prêté à l’Atlético de Madrid la saison dernière, l’Espagnol fait l’objet de nouvelles discussions entre la Juve et les Colchoneros. En cas d’accord pour un nouveau départ de Morata à Madrid, la piste Milik pourrait subitement prendre de l’ampleur chez les Bianconeri. Mais à Turin, l’attaquant de l’OM ne serait que la doublure de l’indiscutable Dusan Vlahovic. Une perspective peu réjouissante pour le buteur marseillais à moins de six mois de la Coupe du monde au Qatar.