OM : Milik va couler Marseille, la brutale agression

Dans : OM.

A moins d’un improbable retournement de situation, Arkadiusz Milik va s’engager dans les prochaines heures en faveur de l’OM.

Un transfert d’envergure pour Marseille au vu de la crise actuelle puisque le club phocéen va débourser 8 ME + 3,5 ME de bonus pour s’attacher les services de l’international polonais de Naples. De toute évidence, c’est un buteur d’une stature bien supérieure à celle de Dario Benedetto ou encore de Valère Germain qui va poser ses valises sur le Vieux Port. Néanmoins, cette arrivée très médiatisée ne fait pas l’unanimité chez les observateurs assidus du club phocéen. Dans les colonnes de La Provence, l’ancien attaquant Marc Libbra s’est notamment insurgé devant ce transfert qui risque bien de couler Marseille financièrement selon lui.

« Je ne vois pas l’intérêt de recruter Milik. L’OM n’a pas le jeu pour un attaquant comme lui, les cadres ne tiennent pas la route. Pourquoi le prendre alors qu’on sait qu’on peut mettre n’importe quel buteur dans cette équipe et que ça ne changera rien ? Puisqu’il ne joue plus depuis longtemps (seulement sept matches disputés cette saison avec la Pologne, aucun avec Naples), il sera bon à partir de mai. L’OM va le remettre en selle pour son prochain club… Quand il va voir comment ça se passe, il va prendre peur et repartir en courant ! Si tu as un fond de jeu, des mecs qui font les efforts sur le terrain, des milieux qui jouent, OK. Mais ça ne correspond pas du tout à l’OM en ce moment. Quand on voit les prestations en Ligue des champions ou contre Nîmes… Sur un plan financier, on peut aussi se poser des questions : qu’est-ce qu’ils veulent faire ? Couler le club à vie ? Aujourd’hui, tout le monde doit vendre en Ligue1. Ils n’ont pas eu assez d’échecs avec Strootman, ou avec Payet qu’ils ont refait signer ? Ils amassent des mecs pour quoi faire ? Pour qu’on apprenne dans six mois que le club est complètement sous l’eau ? C’est triste. Ils payent encore une partie du salaire de Strootman (plus de la moitié, nldr) et il va revenir en juin avec encore deux ans de contrat. Il faut arrêter les conneries (sic), prendre des joueurs qui ont envie et relancer le centre de formation. Aujourd’hui, l’OM est une formule 1 sans moteur. Il y a l’enveloppe mais il n’y a pas le cœur. C’est désolant et j’ai peur que ce ne soit pas fini » a lâché Marc Libbra, incroyablement pessimiste et loin d’être emballé par la venue d’un buteur du calibre de Milik dans son club de cœur.