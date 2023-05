OM ‍: Milik sans payer, l’offre audacieuse de la Juve

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté par l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik a convaincu la Juventus Turin de le conserver. Mais la Vielle Dame, de nouveau touchée par une pénalité en Serie A, ne souhaite plus verser le montant de l’option d’achat et tente de négocier un deal avantageux.

Peu importe l’identité de l’entraîneur la saison prochaine, l’Olympique de Marseille n’a pas prévu de réintégrer Arkadiusz Milik dans son effectif. On sait que le coach Igor Tudor n’est pas son plus grand admirateur. Et au-dessus, le président Pablo Longoria s’imagine déjà profiter de l’argent de son transfert définitif. C’était effectivement la tendance évoquée ces derniers mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

L’attaquant polonais donne satisfaction depuis le début de son prêt à la Juventus Turin. Résultat, la Vieille Dame semblait partie pour payer le montant de l’option d’achat fixée à 7 millions d’euros (plus 2 millions d’euros de bonus). De quoi envisager une belle enveloppe pour Pablo Longoria. Seulement voilà, le club italien a en partie changé ses plans. La Juventus Turin veut toujours conserver Arkadiusz Milik. Mais le pensionnaire de Serie A, touché par une pénalité de 10 points en championnat, aimerait éviter de payer la somme prévue. Les dirigeants turinois espèrent maintenant convaincre l’Olympique de Marseille de conclure un échange avec plusieurs joueurs dans la transaction.

Trois joueurs proposés en échange

Bien sûr, les Bianconeri ne proposeront pas leurs meilleurs joueurs. Comme souvent dans ce genre d’opération, ce sont des remplaçants qui sont concernés. Le Quotidien du Sport cite les noms du gardien numéro 2 Mattia Perin (30 ans), du défenseur central Federico Gatti (24 ans) et celui du latéral gauche brésilien Alex Sandro (32 ans). Il est vrai que le vice-champion de France en titre pourrait se renforcer à ces postes. Mais on imagine mal Pablo Longoria faire une croix sur les liquidités attendues. Dans ces conditions, un retour d’Arkadiusz Milik à la reprise n’est pas à exclure.