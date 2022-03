OM : Sampaoli reste, Milik exige de partir

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria ne masque pas sa confiance en Jorge Sampaoli, et il a longuement travaillé pour faire venir Arkadiusz Milik. Mais le président de l'Olympique de Marseille doit désormais arbitrer la bataille à peine masquée entre l'entraîneur de l'OM et son buteur polonais.

Titulaire dimanche soir lors de la défaite de Marseille contre Monaco (0-1) dans un Vélodrome frondeur, Arkadiusz Milik n’a pas vraiment prouvé qu’il méritait ce rôle de manière totalement indiscutable. Pourtant, Jorge Sampaoli avait mis en place une composition d’équipe susceptible de plaire aux supporters, mais cela n’a pas réellement eu l’effet escompté, le buteur international polonais étant transparent ou presque. Cependant, si l’entraîneur argentin de l’OM a fait confiance à l’ancien joueur de Naples, il semble que la réciproque ne soit plus vraie. Et selon Florent Germain, journaliste de RMC dans la cité phocéenne, le divorce est même inéluctable entre Milik et Sampaoli, le « grand attaquant » tant attendu par l’Olympique de Marseille ne voulant plus travailler durablement avec le technicien phocéen. Au point même d’avoir pris une décision radicale qui va contraindre Pablo Longoria à entrer dans la danse.

Sampaoli ou lui, l'un des deux est de trop à l'OM !

Le journaliste est très clair, Arkadiusz Milik demandera à quitter l'Olympique de Marseille dès le prochain marché des transferts si Pablo Longoria maintient Jorge Sampaoli dans ses fonctions d'entraîneur de l'OM. Une menace que l'international polonais assumera sans aucun problème, Milik n'étant pas du genre à masquer ses états d'âme comme on a pu le constater dimanche soir dans les couloirs du Vélodrome après la défaite contre l'AS Monaco. « Sur les deux derniers matchs, je n’ai pas joué, or pour moi le rythme c’est très important. Je me sens mieux quand je joue tous les trois jours. Il me manque du temps de jeu pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas, et ça peut vous manquer. Mais à la fin c’est le coach qui décide, et je respecte ses choix », a lancé le buteur marseillais, qui faisait également remarquer que Marseille avait joué sans ailier. À l'heure où l'Olympique de Marseille a reculé au classement de Ligue 1, l'heure est probablement venue d'une petite explication de texte dans le vestiaire.