OM : Milik reste à Marseille, la grosse annonce

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En froid avec son entraîneur, qui ne lui fait que moyennement confiance, Arkadiusz Milik sait que Sampaoli va probablement rester à Marseille. De quoi le faire douter de son avenir à l'OM.

La semaine passée, alors que l’OM sombrait à Rennes, Milik avait l’œil sombre sur le banc de touche marseillais. L’attaquant international polonais avait compris que malgré un long échauffement, son entraîneur n’allait pas le lancer sur la pelouse du Roazhon Parkon afin de tenter de relancer son équipe. Entre l’ancien joueur de Naples et Jorge Sampaoli ce n’est pas le grand amour, le coach argentin étant dur avec Arkadiusz Milik, alors que ce dernier est probablement le meilleur renforce à ce poste depuis pas mal de temps du côté de l’Olympique de Marseille. Alors qu’il n’est pas un titulaire indiscutable dans l’esprit de Sampaoli, Milik a tout de même marqué 20 buts cette saison, dont 7 en Ligue 1, ce qui n’empêche pas d’avoir encore des doutes sur sa présence dans le onze de départ pour le match décisif contre Strasbourg ce samedi au Vélodrome. C’est dans ce climat que le départ du buteur de 28 ans est évoqué lors du prochain mercato.

Milik reste à l'OM pour être au top lors du Mondial avec la Pologne

Great win! So nice to be back on the pitch! Vamos...💪✌Allez OM pic.twitter.com/1joUHwRJmZ — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) April 21, 2022

Cependant, même s’il vit très mal cette situation de super-remplaçant à Marseille, Arkadiusz Milik serait déterminé à rester à l’OM. La Provence explique que lors d’une récente discussion avec le sélectionneur de l’équipe de Pologne, Milik a expliqué à Czesław Michniewicz qu’il allait rester en Ligue 1 et à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. L’attaquant a tenu à rassurer le coach de la Pologne sur sa situation personnelle alors qu’il jouera le Mondial au Qatar en fin d’année. Pour arriver en forme physiquement et mentalement à cette Coupe du Monde, le joueur formé à Katowice estime qu’il ne doit pas bouger durant le marché des transferts et que même si cela passe par du temps sur banc de l’OM, c’est la « meilleure » solution à cet instant de sa carrière internationale. Les supporters marseillais peuvent donc compter sur Milik en 2022-2023 en Ligue des champions...ou en Europa League.