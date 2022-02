OM : Milik meilleur buteur marseillais du 21e siècle !

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

En pleine bourre avec l’OM, Arkadiusz Milik affiche des statistiques folles sur le front de l’attaque phocéenne avec 23 buts sur ses 37 premiers matchs. Le Polonais fait mieux que d’anciennes légendes du club.

Angers restera longtemps la bête noire d’Arkadiusz Milik. Déjà puni d’un triplé la saison dernière par le Polonais, le SCO a eu le droit au même sort ce week-end en Ligue 1. Une défaite (5-2) dans un Vélodrome en fusion grâce à un coup du chapeau de l’attaquant de 27 ans. Cette saison toutes compétitions confondues, l’ancien buteur du Napoli (48 buts, 122 matchs) est le meilleur buteur de l’OM avec un total de 13 buts en 21 rencontres. De très bonnes prestations qui viennent appuyer celles de la saison dernière, 10 buts de janvier à mai, après son arrivée en hiver. Au top de sa forme avec l’OM, le buteur polonais a passé des derniers mois compliqués avec une blessure au genou qui l’a privé d’Euro 2020. L’ancien napolitain a démarré sa saison le 30 septembre dernier.

Milik meilleur que Drogba !

Super match. Super Equipe. Super OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Zok5azsdlr — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) October 25, 2021

Statistiquement parlant, Arkadiusz Milik, qui a pourtant connu des blessures, fait mieux que d'anciennes gloires du club comme Mamadou Niang, André-Pierre Gignac ou encore la légende, Didier Drogba. De passage à Marseille lors de la saison 2003/2004 avant d’aller exploser à Chelsea, l’Ivoirien fut l’attaquant qui a le plus marqué les esprits lors du 21e siècle à l’OM avec 32 buts en 55 matchs et une finale en Coupe de l’UEFA, perdue face au FC Valence. Un profil similaire à celui de Milik mais qui compte moins de buts que le Polonais lors de ses 37 premiers matchs en bleu et blanc. 23 contre 22 pour Didier Drogba. Auteur de 4 buts en Ligue Europa cette saison, Milik pourra-t-il faire comme l’ancienne légende des Blues et emmener l’OM en finale d’une Coupe d’Europe ? Ce sera en revanche en Europa Conference. La saison est encore longue et le total de Milik peut encore grimper notamment en Ligue 1 où il ne compte que 4 réalisations.