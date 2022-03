OM : Milik has-been au mercato, le constat choc

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré des petits conflits avec Jorge Sampaoli à l’OM, Arkadiusz Milik totalise 20 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Pas toujours titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik n’en reste pas moins un buteur chirurgical et précieux pour l’Olympique de Marseille. Les chiffres le prouvent dans la mesure où l’international polonais a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison : sept en Ligue 1, cinq en Coupe de France et huit en coupe d’Europe. Des chiffres qui devraient logiquement faire d’Arkadiusz Milik un buteur très convoité dans l’optique du prochain mercato. Mais pour l’heure, force est de constater que ce n’est pas -du tout- le cas. Il y a quelques jours, l’intérêt du Torino a bien été dévoilé mais selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, le buteur de l’OM n’est même pas la priorité du club voisin de la Juventus Turin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

Milik ne fait plus rêver au mercato, l'OM en profite

« Milk (Marseille/Naples) figure bel et bien sur les tablettes du Torino, mais le club entraîné par Juric a une autre priorité en la personne de Simeone (Hellas/Cagliari). L’Argentin est le premier choix de dirigeants turinois qui regardent surtout en Serie A » a publié le journaliste, pour qui Arkadiusz Milik n’est même plus la priorité de clubs de seconde zone en Italie comme c’est le cas du Torino. Un terrible constat pour Arkadiusz Milik, qui figurait il n’y a pas si longtemps que cela dans le viseur de clubs tels que la Juventus Turin. Cette nouvelle est en revanche excellente pour l’Olympique de Marseille. Car si Jorge Sampaoli n’est pas le plus grand des fans d’Arek Milik, il s’est résolu à faire du Polonais un titulaire en raison de son efficacité et après avoir débattu à ce sujet avec son président Pablo Longoria. Et pour cause, le patron de l’OM est lui un grand admirateur de Milik, qu’il considère comme un buteur hors du commun. Surtout, le président espagnol de Marseille a bien conscience qu’il sera difficile pour ne pas dire impossible d’avoir un attaquant aussi fort à l’OM…