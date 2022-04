OM : Milik est de retour, Marseille souffle !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Absent depuis qu’il a ressenti une alerte à la cuisse lors du match Pologne-Ecosse le 24 mars, Arkadiusz Milik va faire son retour pour le déplacement de l’OM au PAOK Salonique en quart de finale retour de la C4.

En l’absence de son meilleur buteur, l’Olympique de Marseille s’est plutôt bien débrouillé en enchainant trois victoires : face à Saint-Etienne d’abord (4-2), contre le PAOK Salonique au match aller ensuite (2-1) et enfin à domicile devant Montpellier en Ligue 1 (2-0). Jorge Sampaoli a utilisé Dimitri Payet, Bamba Dieng ou encore Amine Harit à la pointe de son attaque mais face au PAOK jeudi soir en quart de finale retour de l’Europa League Conférence, l’entraîneur de l’OM pourra compter sur le grand retour de son meilleur buteur. En effet, L’Equipe dévoile dans son édition du jour qu’Arkadiusz Milik sera dans le groupe de l’Olympique de Marseille pour le déplacement en Grèce. L’ancien buteur de Naples devrait même être titulaire.

Milik de retour et directement titulaire ?

Et pour cause, tandis que Bamba Dieng et Gerson seront suspendus, Jorge Sampaoli devrait faire confiance à Arkadiusz Milik à la pointe de son attaque plutôt qu’à Cédric Bakambu, touché au match aller et qui a été préservé lors de la réception de Montpellier en Ligue 1. L’idée de mettre Dimitri Payet en pointe traverse forcément l’esprit de Jorge Sampaoli mais en l’absence de Gerson, le coach de l’OM pourrait prendre la décision de placer son meneur de jeu de 35 ans au milieu de terrain. A en croire L’Equipe, Arkadiusz Milik va ainsi directement retrouver une place de titulaire en attaque, où il devrait être épaulé par Cengiz Ünder, buteur sur penalty avec l’OM contre Montpellier dimanche soir, de Dimitri Payet et possiblement de l’excellent Amine Harit. Après avoir chauffé le banc marseillais pendant de longs mois, le Marocain affiche un excellent niveau comme le démontrent sa passe décisive pour Bamba Dieng face au MHSC à la sortie d’une superbe accélération.

Le onze probable de l’OM contre le PAOK selon L’Equipe : Mandanda – Rongier, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac – Gueye, Guendouzi, Harit – Payet, Ünder, Milik.