OM : Milik donné à la Juve, Nabil Djellit accuse Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Arkadiusz Milik n'est pas certain de rester à l'OM dans les prochains jours. Le Polonais est annoncé proche de la Juve.

L'OM devrait vivre une fin de mercato très agitée. Les Phocéens cherchent activement des joueurs capables de renforcer l'effectif d'Igor Tudor. Un défenseur et un joueur offensif sont notamment désirés. On annonce la venue proche d'Eric Bailly en provenance de Manchester United. Sur le front de l'attaque, la situation est en revanche bien plus floue. Bamba Dieng et Cédric Bakambu sont priés de se chercher un nouveau club. Du côté d'Arkadiusz Milik, tout semble également ouvert, même si le Polonais était annoncé restant à l'OM. La Juve est très intéressée par la possibilité de le recruter, alors que la venue de Memphis Depay a certainement capoté.

Milik, un prix qui agace Nabil Djellit

L’OM et la Juventus sont sur le point de boucler le transfert d’Arek Milik.



Il s’agira d’un prêt payant de 2 M€ assorti d’une option d’achat de 8 M€.



(@CorSport) pic.twitter.com/wOCPfrBHF2 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 22, 2022

Et visiblement, l'OM est plus qu'ouvert à la possibilité de laisser partir Milik, même au rabais. Selon les informations du Corriere dello Sport, Pablo Longoria et la Juve négocient un départ du Polonais sur les bases d'un prêt de 2 millions d'euros + une option d'achat fixée à 8 millions d'euros. Un deal qui choque pas mal Nabil Djellit, qui n'a pas manqué de le signifier sur son compte Twitter. « Viens de prendre connaissance du deal annoncé pour Milik (prêt 2 M€ + OA 8). Longoria bosse pour la Juve ? Depuis quand on vend un buteur à la Juve à ce prix là ? Quel sous-cotage ! Auxerre devrait le prendre pour renouer avec la tradition des buteurs polonais... », a notamment indiqué le journaliste, frustré de voir l'OM laisser partir un joueur de la trempe de Milik pour si peu. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club phocéen, l'ancien joueur de Naples est estimé à près de 15 millions d'euros. Un départ pour la Juve avec les prix annoncés serait donc un manque à gagner pour les finances marseillaises. Quid également du potentiel remplaçant de Milik, même si Alexis Sanchez semble bien parti pour occuper le poste de numéro 9 tout au long de la saison.