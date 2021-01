OM : Milik des buts, des millions d'euros et au-revoir Marseille ?

Dans : OM.

Tandis que le venue de Milik à l'Olympique de Marseille se profile très sérieusement, La Provence affirme que l'attaquant polonais pourrait ne pas s'éterniser à l'OM.

Arkadiusz Milik se rapproche singulièrement de l’Olympique de Marseille, le joueur de Naples ayant donné son accord à Jacques-Henri Eyraud, et les deux clubs finalisant ce transfert définitif. Pablo Longoria va donc réussir sa mission, à savoir faire signer un attaquant efficace (48 buts en 122 matchs sous le maillot de Naples), Frank McCourt ayant accepté de mettre la main à la poche durant ce mercato de janvier. Reste que, selon La Provence, Arkadiusz Milik pourrait ne faire qu’un bref passage du côté du Vélodrome, surtout si les deux parties s’y retrouvent.

Un contrat gagnant-gagnant pour l’OM et Milik ?

Le quotidien régional explique en effet que même s’il signe jusqu’en 2024, l’attaquant international polonais pourrait partir très vite. « Si Milik et l’OM se seraient accordés sur un contrat portant sur au moins trois saisons et demie, il n’est pas prévu qu’il fasse de vieux os en Provence, surtout si une belle bascule financière se profile. Et ce, même si ses buts en cascade (48 en 122 matches en Campanie) permettent à l’OM de retrouver la piste aux étoiles européennes », affirme Fabrice Lamperti. Avant tout cela, il faut encore qu’Arkadiusz Milik signe à l’Olympique de Marseille, on pourra ensuite tirer des plans sur la comète, surtout si Aurelio de Laurentiis a prévu d'inclure une clause permettant à Naples de prendre un gros billet en cas de revente de Milik par l'OM.