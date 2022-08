OM : Milik chassé de Marseille par une offre irrefusable ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire contre Reims dimanche soir, Arkadiusz Milik a la confiance d’Igor Tudor mais son avenir est encore incertain.

Peu en verve aux yeux de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Arkadiusz Milik est plus heureux depuis le changement d’entraîneur. Et pour cause, l’international polonais a la confiance d’Igor Tudor, qui estime que son jeu peut être compatible avec celui de Milik. Il faut dire que le dispositif du technicien croate, qui demande à ses pistons (Tavares et Clauss) de multiplier les centres, est censé mettre Arkadiusz Milik en valeur. Dans cette dernière ligne droite du mercato, il pourrait néanmoins y avoir des surprises et l’avenir de l’ancien Napolitain est susceptible d’être chamboulé en cas de grosse offre. A en croire Calcio Mercato, la belle proposition pourrait venir de la Juventus Turin, qui continue de suivre la situation de Milik et qui n’exclut pas de faire une offre, dans le cas où la piste Memphis Depay viendrait à échouer.

Milik toujours ciblé par la Juventus ?

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025, Arkadiusz Milik ferait-il un bon calcul en quittant le club phocéen, où la concurrence fait rage avec Luis Suarez, Dieng, Bakambu et bientôt Alexis Sanchez ? Pour le consultant Marc Libbra, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont, eux, tout intérêt à conserver leur buteur polonais. « Il faut le remettre dans le coup, c'est tout. Mais ça va se faire. L'OM a récupéré des vrais joueurs de couloir, des pistons qui speedent comme des malades et centrent. Si on regarde les stats, il y a seize centres en première mi-temps, mais aucun n'a trouvé un Olympien. En seconde période, il y en a huit ou neuf de plus. Ca va se mettre en place, si l'OM y parvient, Milik en profitera » estime le consultant d’Europe 1, pour qui Arek Milik est toujours l’homme idoine pour devenir le grand attaquant de l’OM. Sauf si la Juventus Turin débarque et pose plus de 10 millions d’euros sur la table pour le Polonais.