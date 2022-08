OM : Milik arrive à la Juventus, Marseille remercie Depay

Dans : OM.

Par Marc Verti

Le mercato se clôture dans quelques jours, mais certains clubs continuent de garder l'espoir de faire un dernier grand coup sur le marché des transferts. La Juventus qui tente de recruter Depay depuis longtemps va finalement se retourner vers Milik et bloquer le Barça.

C'était l'un des feuilletons de l'été. Memphis Depay, poussé vers la sortie au Barça devait signer à la Juventus de Turin. Une belle porte de sortie pour l'attaquant néerlandais qui avait l'occasion de rejoindre un club qui tente de se reconstruire pour retrouver les sommets en Italie. Mais Depay se montrant trop gourmand financièrement, est en train de se heurter au désistement du club italien. Finalement, la Veille Dame est en train de se retourner vers Arkadiusz Milik. Le buteur de l'OM est devenu la priorité de la Juve selon les informations du journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio. Désormais, la piste Depay est abandonnée et un accord est en passe d'être trouvé entre la direction marseillaise et Bianconeri pour un prêt d'un an avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros.

Depay , le coup de massue au Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

Le grand perdant de cette affaire est le FC Barcelone. Le club Blaugrana a beaucoup dépensé sur le marché des transferts cet été. Presque 200 millions d'euros pour être exact. Une nouvelle équipe est prête à reconquérir le trône de la Liga. Mais pour avoir son équipe au complet, le Barça doit vendre des joueurs avec des gros salaires car tout le monde ne peut être inscrit sur la liste du championnat espagnol, à cause d'une masse salariale trop élevée. Le Barça comptait sur la vente de Depay pour enregistrer Jules Koundé qui prend son mal en patience jusqu'ici. Cet échec, à une semaine de la fin du mercato, met en grand danger le Barça qui doit impérativement vendre.