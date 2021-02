OM : Milik a exigé une clause pour quitter Marseille cet été

Dans : OM.

Prêté pour 18 mois par Naples, l’attaquant Arkadiusz Milik pourrait quitter l’Olympique de Marseille dès l’été prochain. Le Polonais aurait inclus une clause dans son contrat lui permettant de rejoindre un autre club pendant le mercato estival.

Malgré le contexte difficile à l’Olympique de Marseille depuis quelques semaines, la signature d’Arkadiusz Milik a très bien été accueillie. Le club phocéen et ses supporters attendent l’arrivée d’un attaquant de renom depuis des années. Du coup, l’international polonais est considéré comme le grand buteur tant espéré, lui qui n’a pas tardé à ouvrir son compteur à Lens (2-2) le 3 février dernier. Mais les fans marseillais risquent de déchanter en apprenant les conditions de sa venue. Car selon les informations de Calciomercato, l’avant-centre prêté par Naples pour 18 mois pourrait très bien faire ses valises en fin de saison.

En effet, Milik aurait inclus une clause spéciale dans son contrat. Cette option stipulerait qu’il pourra mettre un terme à son prêt à l’Olympique de Marseille dès cet été si un club venait à proposer 12 millions d’euros pour son transfert. Autant dire que le montant n’est pas très élevé pour un attaquant de son niveau. S’il retrouve des sensations en Ligue 1, le renfort hivernal risque d’attirer du beau monde. Rappelons que la Juventus Turin, l’Inter Milan et la Roma ont envisagé de le recruter ces derniers mois. C’est pourquoi leur concurrent Naples était contre cette clause. Et dans la mesure où la direction olympienne n’en est sûrement pas à l’origine, on se doute que Milik ne compte pas s’éterniser à Marseille…