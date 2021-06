OM : Milan rêve d’un strike XXL à Marseille

Dans : OM.

En fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara a de grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille cet été au mercato.

Et pour cause, le milieu défensif formé à l’OM représente la plus grosse valeur marchande de l’effectif phocéen. Evalué à plus de 20 ME par son président Pablo Longoria, Boubacar Kamara a la cote à travers l’Europe. En Premier League, son profil plaît à Chelsea tandis que du côté de l’Italie, c’est l’AC Milan qui est sur les rangs pour accueillir « Bouba ». Une information confirmée ce dimanche par le Corriere dello Sport, qui dévoile que l’AC Milan réfléchirait très sérieusement à proposer 20 ME aux dirigeants de l’Olympique de Marseille pour le transfert de Boubacar Kamara. Une offre alléchante pour un joueur en fin de contrat dans un an, mais que Pablo Longoria tentera de rehausser d’au moins 5 ME afin de ficeler un potentiel transfert.

Le média dévoile par ailleurs une deuxième information sur le mercato de l’AC Milan qui concerne directement l’Olympique de Marseille. Assidument courtisé par le club phocéen, Amine Adli devient au fil des semaines une priorité de l’AC Milan. Meilleur joueur de Ligue 2 avec Toulouse la saison dernière, le milieu offensif de 21 ans est ciblé par les Rossoneri, dont les dirigeants sont fans du profil d’Amine Adli. A ce poste, l’OM évalue également la possibilité de recruter Thiago Almada. Mais à force d’hésiter entre l’Argentin et le Toulousain, tout en négociant des prix à la baisse, Pablo Longoria pourrait voir filer ses deux pistes. Car d’un côté, Thiago Almada ne semble pas si pressé que cela de rejoindre l’OM et de l’autre, Amine Adli pourrait donc filer vers l’AC Milan. Ce qui est quasiment certain, c’est que le Toulousain ne devrait pas rester en Ligue 2, d’autant que son contrat avec le TFC expire dans un an.