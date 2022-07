OM-Milan AC, tout Marseille débarque au Stade

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pour conclure sa préparation avant la reprise du championnat dans une semaine, l'OM jouera un dernier match dimanche au stade Vélodrome face au Milan AC. Une affiche qui ravive beaucoup de souvenirs et fait carton plein au niveau de la billetterie.

Cette saison, l'OM jouera la Ligue des champions. En attendant de savoir si l'équipe aura le niveau de la C1, le club marseillais s'offre un programme digne de la plus grande des compétitions européennes pour conclure sa préparation estivale. Dimanche soir, le Milan AC se présentera au stade Vélodrome pour défier les Olympiens. Une belle confrontation face au récent champion d'Italie et ses stars telles Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud ou encore Rafael Leao. Mais, évidemment, ce match aura un parfum particulier pour tout supporter marseillais qui se respecte. Ce match rappelle les grandes heures de l'OM version Tapie avec en point d'orgue la finale de Munich en 1993 et la Ligue des champions gagnée par Marseille.

OM-Milan à guichets fermés dimanche

Malgré le côté amical et l'horaire avec un coup d'envoi prévu pour 18h, l'engouement est très fort sur la Canebière. Les places se sont vendues comme des petits pains. Jeudi, le journal La Provence indiquait que 53 000 tickets avaient déjà été achetés. Un chiffre qui va encore augmenter et dépasser les 60 000. C'est un stade à guichets fermés qui attend donc Marseillais et Rossoneri.

𝗢𝗠 🆚 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻



La billetterie pour le match #OMMilan est toujours disponible pour les abonnés virages 🎟



Jusqu'à 4️⃣ places par commande 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 29, 2022

Cela promet une ambiance bouillante sur laquelle insiste déjà la communication de l'OM. « Chers supporters, toutes les places en tribunes pour le match amical face à l’AC Milan ont trouvé preneurs. Vous l’aurez compris, c’est dans un stade volcanique que nos Olympiens vont faire leur grand retour à domicile avant le début du championnat », a t-elle publié sur le site internet du club. Une fort belle manière de lancer la saison des Marseillais et un beau présage à un peu plus d'un mois du début de la vraie C1.