OM ‍: Micoud dézingue Longoria

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille connaît désormais ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club de la cité phocéenne aura du pain sur la planche pour espérer se qualifier pour le tour suivant. Pablo Longoria n’a pas d’objectif précis dans cette C1. Une déclaration qui irrite certains observateurs.

L’Olympique de Marseille a hérité d’affiches de prestige jeudi soir lors du tirage de la Ligue des champions. Avec un déplacement au Bernabeu pour faire face au Real Madrid de Kylian Mbappé et la réception de Liverpool au Vélodrome, l’OM aura fort à faire. Le reste du calendrier ne sera pas simple pour le club de la cité phocéenne. À la suite du tirage au sort, Pablo Longoria s’est exprimé sur ce programme chargé mais pas trop. Le président de l’OM ne met pas de pression à son groupe. « Il n'y a pas de pression, on est là pour voir ce que l'on peut faire, a-t-il expliqué. On sait très bien qu'on ne va pas la gagner. On a une équipe qui est capable, un grand entraîneur, et on a toujours envie de bien figurer, mais on sait que ça va être difficile, » explique-t-il. Une déclaration qui a agacé certains suiveurs du ballon rond.

Micoud attend plus d’ambition pour l’OM

P. Longoria : "L'objectif, c'est de se requalifier" : un manque d'ambition ? 🔵⚪️



J. Micoud : "Passer dans les 24, c'est le minimum !"#EDS pic.twitter.com/6WVAWuD46h — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) August 28, 2025

Dans l’émission L’Equipe du Soir, le consultant et ancien joueur Johan Micoud a tenu à répondre à Pablo Longoria. Le champion d’Allemagne 2004 avec le Werder Brême veut plus d’ambition du côté du président olympien. « L’OM ça reste l’OM, c’est une équipe qui est vice-championne de France, donc qui n’est pas la juste pour participer à la Ligue des champions. On ne lui demande pas d’être dans les huit mais de faire les barrages. Donc passer dans les 24, c'est un minimum pour moi, même si le groupe n’est pas facile, mais c’est largement jouable. Donc, moi je ne comprends pas trop cette sortie. En plus, ce côté un peu passion qu’il y a dans ce club-là, dans cette ville, tu peux essayer d’amener tout le monde avec toi. Après, je pense que c’est le calendrier (dévoilé ce samedi) qui va également orienter les ambitions. Mais je ne comprends pas, je n’arrive pas à comprendre ça, » explique-t-il. Pablo Longoria a surtout fixé l’objectif de retrouver la Ligue des champions l’an prochain par la Ligue 1. Pour rappel en C1 l’OM a hérité de l’Atalanta, l'Ajax, Newcastle, le Club Bruges, le Sporting et l'Union Saint-Gilloise, en plus du Real Madrid et de Liverpool.