OM : Messi le dit, Marseille a cédé un joueur extraordinaire à Séville

Dans : OM.

Titulaire avec l’Argentine face au Brésil, Lucas Ocampos a, une nouvelle fois, réalisé un bon match. L’ancien joueur de l’OM a même eu droit à un hommage signé Lionel Messi.

L’Argentine s’est imposée vendredi soir face au Brésil lors d’un match amical, sur le score de 1-0. De retour de suspension, Lionel Messi a inscrit l’unique but de la rencontre. Une rencontre que Lucas Ocampos a débutée (il a joué 74 minutes), sa troisième sélection avec l’Albiceleste ! Et comme lors de ses deux premières sélections, l’ancien joueur de l’OM a livré une belle prestation, ce qui lui a valu les louanges de … Lionel Messi !

« C’est bien d’avoir des joueurs qui sortent. L’apparition de Lucas Ocampos a été extraordinaire pour le bien de l’équipe nationale. Les autres gars qui émergeaient également, car l’équipe continue de croître. C’est un groupe fort et uni qui s’est consolidé durant la Copa América et ceux qui ont joué les matches amicaux précédents se sont également adaptés. Il y a des gens bien, normaux et simples, et cela facilite tout. Des joueurs qui peuvent être importants sont réapparus et cela nous rend plus forts », a déclaré La Pulga, apparemment fan de l’ancien marseillais, désormais à Séville. Reste que Lucas Ocampos souffre d'une blessure à la cuisse gauche et que l'Argentine a annoncé son forfait pour la rencontre de lundi contre l'Uruguay.