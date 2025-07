OM ‍: Merlin à Rennes, décision imminente 

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Talentueux mais encore irrégulier, Quentin Merlin n’est pas certain de rester à l’OM lors de ce mercato. Le défenseur de l’équipe de France Espoirs est courtisé par le Stade Rennais ainsi que par plusieurs clubs allemands.

Recruté par l’Olympique de Marseille à Nantes il y a un an et demi, Quentin Merlin souffle le chaud et le froid dans la cité phocéenne. La saison dernière, Roberto De Zerbi en a fait un joueur important dans sa rotation, mais l’international espoirs français avait perdu sa place au profit d’Ulisses Garcia dans le sprint final. L’OM n’a aucune pression dans ce dossier, le contrat de Quentin Merlin courant jusqu’en juin 2028. La question de son départ se pose tout de même car à 23 ans et après un Euro Espoirs convaincant, le natif de Nantes a de nombreux courtisans.

Rennes abandonne Merlin pour un Norvégien très fort https://t.co/86svDBzZGF — Foot01.com (@Foot01_com) June 29, 2025

Le journal L’Equipe révèle dans son édition du jour que plusieurs clubs de Bundesliga dont le Borussia Mönchengladbach sont intéressés par Quentin Merlin. En Ligue 1 aussi, le joueur d’1m74 est apprécié. Le Stade Rennais est sur les rangs pour le recruter, après avoir vendu Adrien Truffert à Bournemouth fin juin. Le quotidien national explique qu’en interne, Quentin Merlin est globalement apprécié à l’OM mais sa valeur marchande pourrait pousser le club à le vendre en cas d’offre supérieure à son prix d’achat (12 millions d’euros en janvier 2024).

L'OM et Merlin vont trancher rapidement

Qu’il reste ou qu’il parte, le joueur sera en tout cas fixé assez vite puisque le média précise que l’entourage de Quentin Merlin et les dirigeants de l’Olympique de Marseille feront un point « dans les prochains jours » afin de trancher l’avenir du joueur, dont le statut de titulaire pourrait être menacé par la venue de Facundo Medina. Souvent utilisé en tant que défenseur central à Lens, l’international argentin pourrait avoir un rôle hybride l’amenant à jouer latéral gauche à Marseille avec Roberto De Zerbi. L’évolution de ce dossier sera donc à suivre de près dans les jours à venir pour savoir si, après le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros, Quentin Merlin fera l’objet de la seconde grosse vente de l’OM au mercato.