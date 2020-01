OM : Menacé de mort, Eyraud porte plainte !

Dans : OM.

Jacques-Henri Eyraud n’est pas prêt à tout accepter, même de la part de supporters de l’Olympique de Marseille. Et le président du club phocéen l’a prouvé ce mercredi soir. Via les réseaux sociaux, le patron de l’OM a en effet été très clairement menacé de mort dans l'après-midi avec en détail glaçant le fait que dans le message qui le visait on pouvait trouver l’adresse personnelle du dirigeant marseillais.

Bien évidemment tout cela intervient dans un climat rendu difficile suite aux déclarations d’André Villas-Boas en conférence de presse. Quoi qu’il en soit, Jacques-Henri Eyraud a immédiatement décidé de porter plainte et a été entendu aussitôt par les enquêteurs indique L’Equipe. Ce n'est pas la première fois qu'un responsable de l'Olympique de Marseille subit ainsi de graves menaces, son prédécesseur ayant notamment été placé lui aussi à un moment de sa présidence sous protection policière suite à ce genre de souci. Tout cela pour du football...