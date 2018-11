OM : Même sur le banc, ce Marseillais impressionne Dugarry

Dans : OM, Equipe de France, Ligue 1.

Titularisé contre l’Uruguay (1-0) en match amical mardi, Adil Rami a livré une bonne prestation.

Face à un Luis Suarez en petite forme, le défenseur central de l’équipe de France a remporté la plupart de ses duels. Une performance quasi parfaite, si l’on oublie sa talonnade en retrait qui a agacé le sélectionneur Didier Deschamps. Mais qui ne ternit pas l’analyse d’un Christophe Dugarry sous le charme du Marseillais jugé irréprochable, y compris en dehors du terrain.

« Il est clair aujourd'hui que l'avenir, ce n'est pas forcément Rami. Mais quoi qu'on en dise, il donne tout ce qu'il a. Il peut avoir des ratés, il peut avoir des oublis comme en début de saison avec l'OM. Mais il a le courage, il a le mental, il gagne des duels. C'est un peu un défenseur à l'ancienne, a commenté le consultant de RMC. Je n'aime pas trop quand il essaie de vouloir ressortir ou faire une talonnade mais c'est un joueur fiable, sur qui tu peux compter. Il n'a pas peur. »

Dugarry salue la carrière de Rami

« Il est à la hauteur de l'événement : quand il ne joue pas, il sait avoir son rôle, quand il joue, il joue son rôle comme il faut, a souligné l’ancien Olympien. C'est un garçon responsable. Il fait une énorme carrière. Je me souviens de ses débuts à Lille, je le trouvais très impressionnant. Quand je commentais les matchs, je me disais "mais c'est qui, ce roc, c'est un monstre !" Il n'a pas réussi à confirmer au très, très haut niveau mais cela reste un joueur fiable et très solide. » C’est aussi l’avis de Deschamps qui, malgré l’absence de temps de jeu accordé à Rami au Mondial 2018, continue de l’appeler pour ses rassemblements.