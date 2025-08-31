OM ‍: Meïté trouve une porte de sortie en Ligue 1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Indésirable à l’OM après son prêt non concluant à Montpellier la saison dernière, Bamo Meïté est sur le point de faire son retour au FC Lorient.

Placé dans le loft de l’Olympique de Marseille depuis le début de l’été, Bamo Meïté ne devrait pas vivre une saison blanche. La situation de l’international ivoirien est en effet sur le point de se décanter, alors que le mercato estival ferme ses portes ce lundi à 20 heures. Selon les informations de nos confrères de Ouest France, Bamo Meïté va faire son grand retour à Lorient, son club formateur. En effet, un accord est en passe d’être trouvé entre l’OM et les Merlus pour le prêt du défenseur central de 23 ans, prêté à Montpellier la saison dernière, où il n’avait pas été en mesure d’éviter le naufrage du club héraultais.

Bamo Meïté de retour à Lorient

🟠⚫️ Le FC Lorient devrait enregistrer le renfort du défenseur central Bamo Meité, en prêt en provenance de l’Olympique de Marseille. Il s’était révélé en Ligue 1 avec les Merlus en 2023 #mercato #fclorient #OM https://t.co/rGJYdf4Twy — Baptiste Cogné (@BaptisteCogne) August 31, 2025

On ignore pour l’instant si ce prêt de Bamo Meïté comportera une option d’achat, mais il s’agit en tout cas d’une recrue intéressante pour Lorient, qui a bien besoin de renforts en défense comme l’a prouvé la débâcle de samedi face à Lille (1-7). Bamo Meïté va lui retrouver un environnement qu’il connaît et qui favorisera sans doute son rebond après une année très compliquée et alors qu’il n’a jamais réussi à s’imposer à l’OM malgré quelques apparitions encourageantes avec Jean-Louis Gasset en 2023-2024.