OM ‍: Meilleur milieu... Un Parisien remet Rabiot à sa place

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Déçu de son absence dans l’équipe type de Ligue 1 aux Trophées UNFP, Adrien Rabiot s’inclut parmi les tout meilleurs milieux du championnat. Une hiérarchie contredite par Jérôme Rothen.

Adrien Rabiot a vraiment du mal à digérer. Absent des nommés pour le titre de meilleur joueur, mais aussi de l’équipe type aux Trophées UNFP, le milieu de l’Olympique de Marseille ne comprend pas les votes de ses pairs. Le Marseillais a même confié à un membre de l’UNFP qu’il faisait partie des trois meilleurs milieux du championnat, « et je ne suis pas troisième », a précisé l’international français à la chaîne YouTube Carré. De quoi agacer Jérôme Rothen qui a tenu à le recadrer.

🗣@RothenJerome sur Rabiot: "Pour un milieu qui doit apporter offensivement, 4 passes décisives, c'est très léger. S'il m'explique que c'est le meilleur milieu de la saison avec ces stats, je ne comprends plus rien au foot. Offensivement, d'autres ont été meilleurs que lui." pic.twitter.com/RUyCVZwyFN — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 23, 2025

« On parle d'un effectif à Marseille qui a été par moments décevant, certains joueurs ont déçu et ont manqué de régularité. Le début de saison de l'OM a été fantastique avec un Rabiot qui n'existait pas trop parce qu'il venait d'arriver, il fallait qu'il se remette en jambes, s’est souvenu le consultant de RMC. Donc on ne peut pas dire que c'était grâce à Rabiot. C'était surtout grâce à Greenwood et Rulli qui était impressionnant. A partir d'octobre, on a en effet retrouvé un Rabiot avec une certaine régularité, une aisance qu'on lui connaît. Face à des équipes moyennes de Ligue 1, il a tiré son épingle du jeu. Mais pour moi c'est insuffisant. »

Rabiot loin des meilleurs devant

« Il a souvent évolué à un poste qui ne lui correspond pas forcément, quasiment troisième attaquant. Il a mis 9 buts, OK. Mais 4 passes décisives, pour un milieu censé apporter un plus offensivement, excuse-moi mais c'est très léger. Si avec ses stats il me dit qu'il est le meilleur milieu ou qu'il fait partie des deux meilleurs, je ne comprends plus rien au football. Il faut savoir où on le juge. Si tu le mets un peu plus bas, peut-être qu'il fait partie des deux meilleurs ou qu'il est le meilleur. Mais quand tu le fais jouer un peu plus haut comme cette saison, excuse-moi de penser qu'il y a des joueurs qui ont été meilleurs que lui. Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans l'équipe type. Cette phrase, il n'était pas obligé de la faire », a lâché le supporter parisien.