OM ‍: Medina, on connaît la date et le prix de sa signature

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Priorité défensive de l'Olympique de Marseille, Facundo Medina attend que Lens s'entende avec l'OM pour son transfert. On en sait désormais plus sur le prix et le timing de cette opération.

Les supporters phocéens sont impatients de connaître les premiers renforts dénichés par Pablo Longoria et Medhi Benatia lors de ce mercato estival 2025, même s'ils savent que les deux dirigeants marseillais seront actifs jusqu'à la dernière du marché des transferts. Surtout qu'avec la qualification de l'OM pour la Ligue des champions, Roberto De Zerbi souhaite renforcer très largement son effectif. Parmi les pistes très chaudes de ce début de mercato, il y a celle qui mène à Facundo Medina, le défenseur international argentin du RC Lens. A 26 ans, Medina n'a plus que deux ans de contrat avec les Sang et Or, et son départ vers l'Olympique de Marseille avait déjà été évoqué cet hiver. Mais finalement, les dirigeants lensois avaient décidé de conserver l'Argentin, tout en maintenant le dialogue avec leurs homologues marseillais.

Medina à l'OM pas avant le 1er juillet

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Facu Medina (@facumedina99_)

Logiquement, les négociations ont repris et même si plusieurs clubs sont déjà venus aux renseignements, dont Leverkusen, Facundo Medina penche toujours pour un transfert à l'OM. Cependant, même si Lens et Marseille discutent depuis longtemps, cela ne veut pas dire que le club nordiste fera cadeau de son joueur. L'Equipe confirme ce samedi que le RC Lens réclame 25 millions d'euros, et que pour l'instant l'Olympique de Marseille n'a transmis aucune offre pour le défenseur. Cependant, le quotidien sportif est confiant concernant ce transfert de Facundo Medina à l'OM, tout en précisant que, quoi qu'il arrive, cette opération entre les deux clubs de Ligue 1 ne se fera pas avant le 1er juillet prochain. Motif de ce calendrier ? « Des raisons administratives », précise L'Equipe, sans en dire plus. On peut toutefois penser que cela est lié au budget des clubs, puisque les comptes de la saison 2024-2025 s'arrêtent le 30 juin.