OM ‍: Medhi Benatia dénonce une nouvelle injustice

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Avec une victoire précieuse du côté du Stade Océane au Havre, l’Olympique de Marseille a validé sa qualification en Ligue des champions. Un succès qui a réjoui Mehdi Benatia, frustré de ne pas pouvoir fêter avec son président.

« Le seul objectif, c’était d’aller en Ligue des champions. » C’est de cette manière que Medhi Benatia a conclu sa prise de parole après le succès au Havre ce samedi lors de la 33e journée de Ligue 1 (1-3). L’ancien international marocain était satisfait du résultat de l’OM et de la future participation à la Ligue des champions. Cependant, le directeur du football a déploré l’absence de Pablo Longoria. Pour rappel, le président de l’OM est suspendu après ses propos lors de la défaite à Auxerre (3-0). L’Espagnol avait accusé l’arbitrage français de corrompu ce qui avait valu une sanction de 15 matchs.

Benatia rend hommage à Longoria

Après cet objectif atteint, Benatia a donc remercié son président pour son travail, tout en regrettant une certaine forme d'injustice. « Je suis un petit peu gêné qu’il ne puisse pas être tout simplement lui aussi devant les micros pour exprimer un petit peu son sentiment. Parce que je trouve que c’est un petit peu injuste. Mais bon, c’est anecdotique. Après, on a une saison compliquée sur tous les niveaux. Je pense que vous l’avez suivie, hein. Aujourd’hui, ça met fin un petit peu à toutes les polémiques », explique-t-il. Il reste une journée à l’OM pour confirmer sa deuxième place au championnat.

Un objectif fixé par Roberto de Zerbi et Medhi Benatia. L’ancien joueur du Bayern Munich en a également profité pour remercier son actionnaire Frank McCourt, qui met la main à la poche à l'issue de chaque saison sans broncher. Reste une dernière manche au Vélodrome contre le Stade Rennais. Une victoire pour bien finir avant de se plonger pour Pablo Longoria et ses hommes dans un mercato estival qui s’annonce sportif. Et pour le coup, le président espagnol aura les mains libres pour faire ce qu'il veut.