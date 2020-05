OM : McCourt veut vendre, cet indice en dit long !

Dans : OM.

Jacques-Henri Eyraud l’a répété dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC vendredi soir, l’Olympique de Marseille n’est pas à vendre.

Pourtant, les rumeurs d’une vente du club phocéen par Frank McCourt se multiplient depuis maintenant deux semaines. L’ombre de l’homme d’affaires saoudien Al-Walid Bin Talal plane notamment sur le club phocéen, qui se prépare à un mercato à l’économie. Chez les supporters, désabusés par le départ d’Andoni Zubizarreta et l’incertitude qui plane autour d’André Villas-Boas, on rêve bien évidemment d’un changement de propriétaire. Et ce scénario reste largement possible selon Lionel Charbonnier. Pour le consultant de RMC, le fait que Frank McCourt ait vendu ses parts du Global Champions Tour, prestigieux circuit de saut d'obstacles, est un indice important.

« Eyraud va se mettre le vestiaire à dos. Le sportif est pris en otage. Avec ou sans Villas-Boas, j’ai peur pour Marseille. La seule possibilité que tout se calme : un nouveau propriétaire qui ne vient pas au club pour du trading. Je ne vois que ça. Les dirigeants donnent plus d’importance à leur portefeuille malade qu’au désarroi des supporters. McCourt essaie de récupérer ses billes de partout (vente du Global Champions Tour). S’il peut vendre l’OM, il va le faire ! Peut-être une bonne news » a lâché dans un tweet l’ancien gardien de l’AJ Auxerre et de l’Equipe de France. Un message d’espoir pour des supporters olympiens au bout du rouleau, qui redoutent d’un moment à l’autre l’annonce officielle du départ d’André Villas-Boas même si le Portugais a rappelé à ses joueurs vendredi soir qu’il n’était « pas encore parti ». Depuis, c’est silence radio puisque « AVB » s’est muté dans un silence assourdissant…