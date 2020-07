OM : McCourt soutient à 100% Eyraud, la décla choc

Dans : OM.

A ceux qui espéraient que la gouvernance de l'Olympique de Marseille change durant cet été, Frank McCourt a clairement répondu ce dimanche.

Malgré la tourmente provoquée par la vraie-fausse vente de l’Olympique de Marseille et les critiques virulentes des supporters du club phocéen, Jacques-Henri Eyraud n’a strictement rien à craindre concernant son poste de président de l’OM. Alors que certains voyaient bien Mourad Boudjellal prendre la succession de JHE, l’ancien patron du RC Toulon ne ratant jamais une occasion de critiquer Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt a mis un terme aux supputations ce dimanche. Au détour du communiqué annonçant la nomination de Pablo Longoria au poste de head of football, le milliardaire américain a conforté son président, fermant la porte à une révolution à la tête du club phocéen dans les mois qui viennent.

Ayant visiblement décidé de reprendre la main en matière de communication, Frank McCourt a été clair sur ses intentions. « J’ai acquis l’OM en raison de sa grande Histoire, de ses formidables supporters, ainsi que de son potentiel infini et inexploité. A l’issue de ces quatre dernières années, après un renforcement considérable des ressources du club, nous avons désormais achevé la première phase de notre projet, ainsi que le démontre notre qualification en Ligue des Champions. Nous démarrons désormais la seconde phase de notre plan tous ensemble. Grâce au leadership continu de Jacques-Henri, à l’arrivée de Pablo et Hugues, ainsi qu’à l’engagement d’André, tout est réuni pour que nous puissions gravir ensemble le prochain sommet », a fait savoir le propriétaire de l’Olympique de Marseille. A moins d'un mois de la reprise de la saison de Ligue 1 pour l'OM, tout est désormais en ordre de marche du côté du Vélodrome et de la Commanderie, Frank McCourt attend désormais des résultats.