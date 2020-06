OM : McCourt se fout de Marseille, il va vendre

Dans : OM.

Nul ne sait si l'Olympique de Marseille sera vendu et dirigé par Mourad Boudjellal, mais Frank McCourt va vite devoir se positionner.

Le dossier de la vente possible OM s’est brutalement accéléré ce lundi après que Mohamed Ayachi Ajroudi se soit officiellement positionné. Mais à ce stade, il y a tout de même un avis que personne ne connaît, c’est celui de Frank McCourt, le propriétaire de l’Olympique de Marseille qui a tout de même injecté des centaines de millions d’euros dans le club phocéen. Mais pour Daniel Riolo, il est évident que le milliardaire américain ne dira pas non si une vraie offre sérieuse arrive sur son bureau. Et même si Jacques-Henri Eyraud dit le contraire, le président de l’OM n’est qu’un acteur passif dans cette possible opération.

Le journaliste de RMC, fidèle à ses habitudes, tape là où ça fait mal. « Très honnêtement, Jacques-Henri Eyraud ne peut pas dire « l’OM n’est pas à vendre », c’est un salarié du club. Il n’y a que si McCourt fait une interview et dit « je ne veux pas vendre l’OM » qu’on peut y croire. Et encore cela ne veut pas dire que derrière il ne prépare quelque chose. Moi je ne crois pas que l’OM ne soit pas à vendre, McCourt ne veut plus mettre un rond là-dedans. Il est venu et il voit bien que c’est plus compliqué qu’il ne le pensait. Si quelqu’un lui donne le prix qu’il demande, il n’y aura aucune raison qu’il ne vende pas l’OM. McCourt amoureux de Marseille ? On s’en fout, ça ne tient pas debout. Il n’en a rien à cirer. Évidemment que l’OM est à vendre », a lancé Daniel Riolo, persuadé que le propriétaire actuel de l’Olympique de Marseille ne refusera pas une offre, mais nettement moins convainque que la proposition qui se prépare fera mouche.