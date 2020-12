OM : Kamara en vente, Villas-Boas fait rêver l’Italie au mercato

Dans : OM.

En conférence de presse lundi soir, André Villas-Boas a ouvert la porte à un départ de Boubacar Kamara en fin de saison.

« Gueye est un joueur extraordinaire, pour le futur. Il a un grand futur européen. Si de gros clubs européens se positionnent sur Kamara, ça peut ouvrir la porte à Gueye. Je lui fais confiance » a notamment confié l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille, qui sait que Frank McCourt réclamera des ventes lors des deux prochains mercatos. Il paraît assez délicat pour l’OM de se séparer d’un titulaire indiscutable tel que Kamara au mois de janvier. Un départ l’été prochain chez un cador européen est en revanche envisageable et dans cette optique, les clubs italiens se placent doucement mais surement, à en croire les informations obtenues par La Provence.

Dans son édition du jour, le quotidien régional explique que les rumeurs s’agitent autour de Boubacar Kamara, dont le profil fait l’unanimité en Italie. Il faut dire que pour son jeune âge, l’international espoirs français de l’OM dispose déjà d’une maturité tactique impressionnante, ce qui ne laisse évidemment pas insensible en Italie. Reste maintenant à savoir quels clubs se positionneront sur Boubacar Kamara, dont la valeur marchande sera très certainement estimée à plus de 50 ME par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. A un tel tarif, seuls des clubs tels que la Juventus Turin, l’AC Milan ou encore l’Inter Milan pourront se positionner. Il sera par ailleurs également très intéressant de voir si des géants de Premier League ou de Liga viendront également toquer à la porte de l’Olympique de Marseille pour Boubacar Kamara, plus que jamais indiscutable à l’OM dans une position de milieu défensif.