OM ‍: McCourt remet 65ME dans les caisses

Par Quentin Mallet

Derrière la façade du marché des transferts et l'impatience des supporters de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine se cache une vive inquiétude qui concerne les finances du club. Le bilan de la saison dernière en témoigne.

Face au grand public, l'Olympique de Marseille donne l'image d'un club qui sait comment dépenser et pourquoi il le fait. Avec le retour en Ligue des champions, les dirigeants phocéens n'ont pas vraiment le choix : il faut mettre la main à la poche pour permettre à Roberto De Zerbi d'évoluer sur plusieurs tableaux en même temps. Le club sudiste a déjà dépensé 65 millions d'euros cet été, de quoi faire de lui le deuxième club le plus dépensier de l'été en Ligue 1 à ce jour. Un total qui n'est toutefois pas complètement compensé par les départs puisque Marseille a vendu pour 49 millions d'euros, soit une balance négative de 16 millions d'euros. Un trou qui n'aurait pas de quoi inquiéter en apparence, mais en coulisses, les finances ne sont pas aussi bonnes que ce que la façade montre.

L'OM accuse d'un déficit important

L’Olympique de Marseille projette des pertes de 60 millions d’euros net au 30 juin, au bilan de sa saison 2024-2025



Thread 👇 pic.twitter.com/juz7UEJz6Y — Sportune (@Sportunefrance) August 10, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme Sportune. Le média référence sur le sport business a publié un article dans lequel il met en exergue le fait que l'Olympique de Marseille accuse de lourdes pertes dans son bilan de la saison dernière. La direction phocéenne a en effet conclu l'exercice précédent avec un déficit colossal de 60 millions d'euros net. Depuis le rachat du club par Frank McCourt, c'est la huitième saison à pertes… sur huit exercices. Sportune révèle plusieurs facteurs qui expliquent cette lourde perte. Notamment, une baisse du chiffre d'affaires liée à la diminution des revenus des droits TV ainsi qu'à une saison passée sans compétition européenne.

Au total, ce sont quelque 181 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé, mais une baisse des revenus de presque 37% sur un an. Depuis le rachat du club par l'homme d'affaires américain, ce sont plus de 500 millions d'euros de pertes générées au total. Heureusement pour le club phocéen, le retour en Ligue des champions et l'espoir d'un retour du football français en bonne santé dans les années à venir sont des raisons de croire qu'il peut aspirer à plus d'équilibre dans ses bilans à venir. Même s'il n'y aura clairement pas de miracles du côté des droits TV nationaux pour la saison à venir. Par ailleurs, l'OM a réduit ses dépenses de 12% hors mercato, petite lueur dans ce brouillard.