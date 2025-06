OM ‍: McCourt refuse de vendre ces 4 joueurs

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique de Marseille se fait très discret dans la presse, et ne veut surtout pas se mêler des choix de Pablo Longoria. Mais Frank McCourt tient quand même à ce que l'OM garde ses atouts majeurs.

Frank McCourt n'est pas Bernard Tapie, l'Américain n'étant du genre à dicter aux entraîneurs et aux dirigeants ce qu'ils doivent faire. Et si le palmarès de l'OM donne raison au regretté boss, l'actuel propriétaire phocéen préfère que Pablo Longoria et Medhi Benatia gèrent cela de leur côté, McCourt n'étant là que pour valider des décisions fortes sur le plan comptable lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs. Justement, l'été dernier, le Bostonien a encore mis la main à la poche pour faire venir Mason Greenwood, Adrien Rabiot, et il l'a encore fait cet hiver avec la signature d'Amine Gouiri et la prolongation l'été dernier de Leonardo Balerdi. Des investissements coûteux pour l'Olympique de Marseille, mais qui ont permis au club phocéen de se qualifier pour la Ligue des champions. Alors, se confiant dans le Journal du Dimanche, Frank McCourt prévient que ces quatre joueurs sont intransférables lors du mercato 2025.

McCourt refuse de se prendre pour Longoria à l'OM

OM : « De nouveaux investisseurs ? C’est possible », McCourt avoue https://t.co/BCMH2ITMA6 — Foot01.com (@Foot01_com) June 29, 2025

Refusant toujours d'imposer ses décisions au président Longoria, le propriétaire de l'Olympique de Marseille est très direct concernant les quatre joueurs. « Que Rabiot, Balerdi, Greenwood et Gouiri reste à l’OM, c’est mon souhait. Maintenant, je ne suis ni le directeur sportif, ni le président. Mon objectif, c'est de mettre Pablo, Medhi et leurs équipes dans les meilleures conditions pour prendre les meilleures décisions à court, moyen et long termes. Concernant les joueurs mentionnés, notre objectif est de les garder et de construire l’équipe autour d’eux », prévient Frank McCourt, qui confie également tout le bien qu'il pense d'Adrien Rabiot.

Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille estime que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est un exemple à suivre pour les jeunes de l'OM et que son état d'esprit est une vraie force supplémentaire pour le club phocéen. De quoi permettre un peu d'optimisme dans un dossier encore flou, puisque Adrien Rabiot a une clause pour partir de Marseille cet été. Une réunion prévue au retour à l'entraînement devrait permettre d'y voir plus clair, même si les propos de Frank McCourt vont dans le bon sens.