OM : McCourt perd patience, Garcia ultra-menacé à l'OM !

Dans : OM, Ligue 1, Coupe de France.

Malgré l’élimination de l’Olympique de Marseille dès les 32es de finale de la Coupe de France dimanche contre les amateurs d’Andrézieux, Rudi Garcia n’est pas officiellement menacé. C’est tout du moins ce que confiait Jacques-Henri Eyraud en zone mixte à l’issue de ce qu’il considérait lui-même comme un véritable cauchemar. Mais si le président phocéen ne cesse de soutenir son coach publiquement, il se pourrait qu’en coulisses, Rudi Garcia soit en grand danger. Et pour cause, L’Equipe rappelle que Jacques-Henri Eyraud n’est pas l’unique décideur à Marseille. Loin de là même, puisque le boss reste Frank McCourt, lequel constate avec désolation ce fiasco depuis les Etats-Unis.

« L’heure est grave, assez en tout cas pour que la question du changement d’entraîneur soit posée à Jacques-Henri Eyraud. Garcia est-il menacé ? « Non » a répondu le président marseillais, qui venait de piquer une grosse colère dans le vestiaire. JHE se veut protecteur envers un technicien qu’il a prolongé jusqu’en 2021 et il y a à peine deux mois. Et son courroux était plutôt dirigé vers les joueurs, hier. Mais le dirigeant marseillais, qui a fait un voyage aux Etats-Unis avant la trêve, n’est pas le seul décideur. Et, si la situation ne s’améliore pas rapidement, il devra rendre des comptes à ses supérieurs, Frank McCourt, le patron, en tête » explique le média national, pour qui l’avenir de Rudi Garcia à la tête de l’Olympique de Marseille est très incertain. Le match de dimanche contre Monaco au Stade Vélodrome pourrait bien être décisif.