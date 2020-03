OM : McCourt ne laissera pas Marseille faire faillite

Dans : OM.

Avec des comptes déjà dans le rouge, l'Olympique de Marseille n'apprécie pas la décision de C+ de ne pas payer l'échéance de 110ME en avril. Mais l'OM ne craint pas la faillite.

Placés devant le fait accompli par dirigeants de Canal+, lesquels refusent de payer ce que la chaîne cryptée devait verser le 5 avril à la LFP, les clubs de Ligue 1 vont devoir trouver une solution afin d’éviter la multiplication des dépôts de bilan. Le seul chômage partiel décidé par les responsables des équipes de notre Championnat ne permettra pas d’éviter le pire. Et si certains clubs ont des finances relativement en bon état et peuvent attendre un peu, d’autres sont déjà dans le dur. Dans la catégorie des clubs dont le bilan financier est mauvais, il y a bien évidemment l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas faire injure à l’OM que de dire que ses comptes ne sont pas bons.

Mais les nombreux supporters du club phocéen n’ont pas réellement à trembler pour l’avenir de leur club. Car Frank McCourt a les moyens d’éviter un dépôt de bilan, même si le milliardaire américain sait bien que les fonds qu’il devrait avoir à réinjecter ne serviront pas à booster sportivement l’Olympique de Marseille, mais juste à lui permettre de continuer à exister. « On est potentiellement en danger, mais actuellement on est moins en danger que d’autres clubs car nous on a un actionnaire, alors qu’il y a des clubs dont la vie dépend des droits TV. Nous on a quelqu’un qui est riche et qui est en capacité de faire un chèque s’il y a vraiment un souci. L’OM ne peut pas disparaitre », a confié, sur Le Phocéen, Romain Canuti, très confiant sur la capacité de Frank McCourt à rapidement investir dans l'OM.