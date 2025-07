OM ‍: McCourt lâche 700 ME, son départ est imminent 

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Aux commandes de l’OM depuis 2016, Frank McCourt peut savourer la progression du club ces dernières années. Il faut dire que l’homme d’affaires américain a mis beaucoup d’argent pour cela.

Dauphin du Paris Saint-Germain la saison dernière, l’Olympique de Marseille va disputer sa deuxième campagne de Ligue des Champions sur les deux dernières années. Une montée en puissance souhaitée par Pablo Longoria et au-dessus de lui par Frank McCourt. Aux commandes de l’OM depuis 2016, l’homme d’affaires américain a mis de gros moyens à disposition ces dernières années pour attirer de gros noms tels que Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang ou plus récemment Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Mais si Frank McCourt s’est permis de telles folies avec de très gros salaires distribués à certains joueurs phares, c’est surtout car il sait qu’il va bientôt retomber sur ses pattes sur le plan financier.

C’est tout du moins l’avis du journaliste Thibaud Vézirian, lequel a de nouveau évoqué une vente imminente de l’OM à l’Arabie Saoudite dans l’une de ses dernières vidéos sur YouTube. « Il y a une réalité économique, Frank McCourt a une richesse estimée à 1,2 milliards de dollars. Il a investi et perdu 700 millions d’euros depuis qu’il est arrivé à l’OM. N’importe quel homme d’affaires a des garanties de ce qui arrive ensuite pour retomber sur ses pattes. Jamais un homme d’affaires ne va engloutir trois quarts de sa fortune dans un club comme Marseille alors qu’il ne sait même pas ce que c’est la règle du hors-jeu. De l’extérieur, on peut penser qu’il ne se passe rien » a d'abord expliqué Thibaud Vézirian avant de poursuivre.

McCourt investit en masse, il y a une raison

« Mais entre 2020 avec Villas-Boas et pas un euro, des prêts de Ntcham et maintenant des joueurs comme Rabiot qui signent avec des primes colossales et des salaires fou, on a quand même une évolution majeure. Il y a des nouveaux moyens financiers qui permettent de garantir une officialisation de cession à des gens qui font partie de ce consortium mené par les Saoudiens qui vont reprendre le club » a analysé l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe, pour qui Frank McCourt n’aurait jamais pu se permettre de tels investissements sans de solides garanties financières. Les supporters doivent continuer à être patient selon lui, même si une partie des fans de l’OM n’est plus vraiment favorable à un départ de Frank McCourt tant l’Américain tient solidement la barre d’un club jamais embêté par la DNCG et qui demeure compétitif en Ligue 1 ces dernières années.