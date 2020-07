OM : McCourt exige la fin de la blague Ajroudi-Boudjellal

Dans : OM.

Les rumeurs sur la vente de l'Olympique de Marseille à Mohamed Ajroudi commencent à sérieusement agacer Frank McCourt.

Tandis que Mohamed Ajroudi fait la Une de L’Equipe ce mercredi, du côté des Etats-Unis, Frank McCourt trouve que cette histoire de rachat de l’OM n’est ni drôle, ni même folklorique. Car plus le temps passe et plus le milliardaire américain propriétaire de l’Olympique de Marseille pense que cet intérêt supposé de l’homme d’affaires franco-tunisien n’est probablement pas le fruit du hasard. Estimant avoir démontré récemment qu’il n’avait pas l’intention de céder le club phocéen, notamment devant la DNCG, Frank McCourt souhaite que tout cela cesse et qu’on laisse l’OM tranquille à l’entame d’une saison qui verra Marseille renouer avec la Ligue des champions.

Dans les colonnes du quotidien sport, une porte-parole de Frank McCourt a relayé les propos du propriétaire de l’Olympique de Marseille. « Il n'y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n'est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation », estime le clan McCourt, qui ne pense donc pas qu’il s’agit juste d’un coup de communication de la part de Mohamed Ajroudi sur le dos de l’Olympique de Marseille. Reste à savoir qui et pourquoi des personnes souhaitent déstabiliser le club phocéen à cet instant, l'homme d'affaires américain n'en disant pas plus sur ce qu'il estime être un coup tordu. Car en attendant, Mohamed Ajroudi ne lâche rien et distille les interviews en rappelant qu'il prendra tout son temps pour aboutir au rachat de l'OM. De quoi faire durer le suspense encore quelques semaines ou même quelques mois. Vivement que les matchs commencent pour André Villas-Boas et ses joueurs.