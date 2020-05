OM : McCourt et Eyraud dehors, les Ultras dégainent !

Dans : OM.

A l’heure où il souhaite réorganiser totalement l’organigramme de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud fait face à la défiance des supporters.

Et pour cause, JHE est clairement dénoncé comme le responsable n°1 de l’incertitude qui règne à Marseille, où l’avenir d’André Villas-Boas est loin d'être clair. De plus, la situation financière désastreuse du club n’arrange pas le cas d’un président délégué tiraillé entre ambition sportive et restrictions financières imposées par le propriétaire Frank McCourt, lassé de boucher les déficits financiers de sa poche. C’est dans ce contexte que les groupes de supporters de l'OM (Club des Amis de l’OM, MTP, South Winners, Commando Ultra, Fanatics, Dodger’s) ont publié un communiqué commun visant Jacques-Henri Eyraud et la direction dans son ensemble ce lundi matin.

« L’OM est une fois de plus en situation critique par la faute de dirigeants qui ne cessent d’accumuler les erreurs. Nous pourrions les énumérer en détail mais cela serait évidemment trop long. Actuellement, la situation sportive est trop incertaine et nous ne ferons pas un bilan dès aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est l’aspect économique qui nous interpelle car nous y sommes directement liés. En effet, devant l’impasse financière dans laquelle se retrouve le club, les dirigeants sollicitent les supporters les plus fidèles, ceux qui s’abonnent, pour renflouer les caisses (…) Le choix de laisser au club l’argent des abonnements ne nous apparait plus comme une évidence. Est-ce vraiment à nous de pallier l’incompétence de la direction ? (…) Nous ne donnerons pas de consignes. Que chacun agisse selon son libre-arbitre. Et, à ceux qui estiment devoir récupérer cet argent compte tenu de tous ces événements, qu’ils le fassent sans scrupule et sans se sentir pour autant mauvais supporter. Nous dénonçons depuis des années l’incompétence des personnes à la tête de notre club (propriétaire et président) et nous continuerons à le faire chaque fois que nécessaire. Dirigeants, cassez-vous tous ! » peut-on notamment lire dans le long communiqué publié ce lundi. Un message directement contre Jacques-Henri Eyraud et de Frank McCourt…