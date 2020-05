OM : McCourt est dingue, l'Arabie Saoudite refuse son offre

Dans : OM.

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Al-Walid Ben Talal est associé à l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un éventuel rachat du club à Frank McCourt.

Depuis quelques jours, les rumeurs d’une vente de l’OM sont toutefois moins persistantes. Et pour cause, il semblerait que l’homme d’affaires saoudien ait véritablement été calmé par les exigences financières assez dingues de Frank McCourt. Selon le journaliste Thibaud Vézirian, interrogé à ce sujet sur YouTube, le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’a aucunement l’intention de brader le club phocéen en cette période de crise. Conscient que le club phocéen va effectuer son retour en Ligue des Champions la saison prochaine et que les droits télévisuels vont sensiblement augmenter en Ligue 1, le natif de Boston n’a peut-être pas tant intérêt que cela à vendre dès l’été 2020 et il l’a bien compris.

« Je n’ai jamais voulu trahir qui que ce soit. J’ai simplement eu cette information que l’offre de l’homme d’affaires saoudien a été refusée en l’état. Il n’est pas du genre à jeter de l’argent par les fenêtres. Avec la crise il y a beaucoup d’interrogations pour faire un budget prévisionnel. Du coup, racheter l’OM aux conditions de McCourt, que beaucoup connaissent, c’était complément fou. Il reste donc en dans l’attente que prix baisse ou qu’il y ait une volonté plus urgente de vendre du côté du propriétaire de l’OM » a indiqué le journaliste, pour qui il ne faut donc plus vraiment compter sur une vente de l’Olympique de Marseille à court terme. Un constat d’autant plus valable que Jacques-Henri Eyraud, en collaboration avec Frank McCourt, a mis en place une nouvelle organisation pour le fonctionnement du club avec un Directeur Général du Football et un Directeur Général du Business.