OM : Marseille est à vendre, McCourt n'en peut plus !

Dans : OM.

Dans une situation financière alarmante, l’Olympique de Marseille pourrait changer de propriétaire dans les prochains mois.

L’information n’est évidemment pas officielle mais selon le journaliste spécialisé Romain Molina, elle ne fait aucun doute. Frank McCourt, propriétaire de l’OM depuis octobre 2016, souhaite vendre le club. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le journaliste a notamment indiqué que ce dossier allait en partie être confié à Paul Aldridge, véritable spécialiste des ventes et rachats de club grâce à son carnet d’adresse très fourni, notamment en Angleterre mais pas seulement. Frank McCourt, qui a d’ores et déjà investi plus de 200 ME dans l’Olympique de Marseille, perd de l’argent « chaque année » à cause du club phocéen selon le journaliste, une situation qui n’est plus tenable pour l’homme d’affaires américain.

« L’OM est officiellement en vente ! Et je peux l’affirmer grâce à de multiples sources. Le premier qui ose prétendre l’inverse, que McCourt ne veut pas vendre, est un menteur. Je me coupe les deux testicules, si ce n’est pas vrai. Après est-ce que McCourt va trouver un acheteur, je n’en sais rien, mais aujourd’hui, il veut se séparer de Marseille. Tout le monde le sait que McCourt a mis le club en vente. Il y a plein de journalistes qui doivent être au courant de ça… Après, c’est sûr que McCourt ne va pas crier cela sur tous les toits. Car si tu cries sur tous les toits que tu veux te séparer de l’OM, ce sera plus dur à la revente. Paul Aldridge est arrivé en étant un spécialiste des rachats de clubs… Mais l’OM a un déficit structurel de malade, avec des pertes de 10 millions d’euros par an… Est-ce qu’un investisseur a envie d’investir dans un club qui perd autant d’argent chaque saison ? Ce rachat va nécessiter énormément de choses. McCourt perd de l’argent chaque année, il n’a pas eu ce qu’il voulait au niveau immobilier. Donc il veut vendre l’OM, c’est logique » a lancé le journaliste. Reste maintenant à voir si cette information se confirmera alors que plus tôt dans la semaine, le journaliste Mohamed Bouhafsi avait affirmé que Frank McCourt n’avait aucunement l’intention de se séparer de l’Olympique de Marseille à court terme.