OM : McCourt confirme Garcia, le changement, c’est pas maintenant

Dans : OM, Ligue 1.

Récemment prolongé par l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia a néanmoins vu son avenir d’entraineur être menacé par les mauvais résultats de ces derniers mois.

Humiliés dans les Coupes, moribonds en championnats, les Olympiens pourraient bien manquer totalement leur saison et faire clairement reculer le fameux Champions Project. Un projet cher à Frank McCourt, qui suit de loin les mésaventures de son club. Passé sur Paris pour des raisons extra-sportives, l’homme d’affaire américain s’est entretenu avec La Provence au sujet notamment des « Garcia démission » qui fleurissent au Vélodrome. Visiblement, ce n’est pas à l’ordre du jour.

« Nous ne pouvons pas rester à ne rien faire et à prier pour que ça aille mieux. Nous avons fait signer Mario Balotelli. Cette arrivée va donner une nouvelle dynamique. Quand j'étais aux Dodgers, nous avions par exemple recruté Manny Ramirez. Cela avait eu un très bon effet sur l'équipe. J'espère qu'il se passera la même chose. Il n'y a pas de garantie, mais il est essentiel d'essayer. Rien n'a changé dans mon esprit. J'ai déjà précisé à plusieurs reprises qu'il fallait de la stabilité et de la continuité. Le propriétaire, le président, le coach et le directeur sportif doivent être dans des positions alignées. Ça ne vaut pas seulement dans les périodes où tout va bien. Nous avons la même approche lorsqu'il y a des difficultés. Pour ma part, je ne fais pas de micro-management. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut de la stabilité. Rudi Garcia avait contribué à lancer une dynamique. Nous souhaitions poursuivre dans cette voie », a souligné Frank McCourt, persuadé que Rudi Garcia est toujours l’homme de la situation. Il vaudrait mieux car son limogeage lui coûterait près de 10 ME à l’heure actuelle.