OM : McCourt a perdu 210ME et gagné 0 titre à Marseille

Les supporters sont souvent durs avec les propriétaires, d'autant plus s'ils sont très riches. En attendant, Frank McCourt a perdu 210ME à l'Olympique de Marseille sans rien gagner sportivement.

C’est le magazine économique Forbes qui s’est penché cette semaine sur la situation financière de Frank McCourt, le propriétaire de l’Olympique de Marseille. Si la crise actuelle n’a pas aidé les affaires personnelles de l’homme d’affaires américain, son investissement à l’OM n’est pas non plus une énorme réussite, c'est le moins que l'on puisse dire. Car depuis qu’il a racheté le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus, les pertes se sont creusées pour un bilan sportif resté vierge, ce qui ne changera hélas pas cette année, l’Olympique de Marseille n’étant pas en position de gagner le moindre titre quand la saison a été stoppée. Seul rayon de soleil, la probable qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Pour en revenir au bilan de Forbes, c’est globalement près de 200ME qui ont été perdus par Frank McCourt avec l’OM sans inclure les résultats financiers de cette saison dont on sait qu’ils ne seront pas bons. La première année, le coût a été de près de 40ME, la seconde de 80ME et la troisième de 90ME. Et ce bilan est fidèle à la réalité de la situation, puisqu'il englobe l'ensemble de la situation financière de l'Olympique de Marseille. Ce sont les acquisitions de joueurs et les salaires qui ont fait grimper ce coût, tandis que dans le même temps les droits TV et les autres recettes n'ont pas du tout augmenté dans une même proportion. Comme le disait le philosophe, acheter un club de football est le meilleur moyen pour un milliardaire de devenir millionaire.