OM ‍: Mbemba s'en va et laisse un message stupéfiant à Longoria

Par Claude Dautel

Arrivé à la fin de son contrat à l'Olympique de Marseille, où son refus de prolonger lui a valu une mise au placard cette saison, Chancel Mbemba a vidé son casier à la Commanderie et a laissé un message à l'OM et à ses supporters.

Pablo Longoria a été sans pitié et depuis l'été dernier, Chancel Mbemba n'a plus joué une seule seconde, alors que le club phocéen aurait eu besoin de lui à certains moments de la saison. Avant de quitter l'Olympique de Marseille, le défenseur international congolais est sorti de son silence via les réseaux sociaux. L'occasion de saluer tout le monde et de remercier...le président de l'OM.

Mbemba a un petit mot pour Pablo Longoria

🔷️ Nous sommes le 30 juin et Chancel Mbemba 🇨🇩 n'est officiellement plus un joueur de l'OM ! 💙🤍❌️



Voici le message qu'il a laissé sur Instagram. 👋⤵️#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Dy83RFBhqG — Actu OM (@info_made_in_OM) June 30, 2025

« Toutes les histoires trouvent leur conclusion, et parfois, celle-ci n’est pas celle que l’on avait imaginée. Ces trois saisons avec l’Olympique de Marseille resteront gravées dans ma mémoire et j’en retiendrai le meilleur: l’ambiance électrisante du Vélodrome, des supporters exceptionnels et une ville qui vibre au rythme des matchs. Je tiens à remercier le président qui m’a offert l’opportunité de rejoindre cette grande aventure, ainsi que l’ensemble du staff, personnel de la commanderie et mes coéquipiers avec lesquels j’ai partagé ces années riches en émotion. Un merci particulier à tous ceux qui m’ont soutenu et encouragé lors de cette dernière saison difficile : aux supporters croisés dans la rue, toujours prêts à partager un mot d’encouragement, et au peuple congolais dont le soutien inébranlable m’a porté dans les moments difficiles », a écrit Chancel Mbemba, dont la carrière pourrait continuer en Ligue 1, puisque son nom circule du côté du Paris Football Club.