OM : Mbemba pour zéro euro, c'était bien l'affaire du siècle

Par Corentin Facy

L’été dernier, Pablo Longoria a réalisé un coup de maître au mercato en s’attachant les services de Chancel Mbemba pour zéro euro.

Libre de tout contrat après quatre ans au FC Porto, Chancel Mbemba a posé ses valises à l’Olympique de Marseille l’été dernier. Et tandis que la polémique sur son âge a éclaté dès sa signature en Provence, le défenseur congolais s’est adapté à la vitesse de l’éclair à son nouveau club et aux consignes d’Igor Tudor à l’OM. Titulaire lors des onze matchs de Marseille en Ligue 1, l’ancien défenseur d’Anderlecht et de Newcastle est sans conteste l’un des piliers du club phocéen ce début de saison. Face au PSG de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi dimanche soir au Parc des Princes, Chancel Mbemba a réalisé une prestation XXL qui lui a valu d’être présent dans l’équipe-type de la journée en Ligue 1. Une juste récompense pour celui qui s’impose depuis le début de la saison comme le meilleur défenseur du championnat de France aux yeux de Gaël Givet, ex-défenseur de l’AS Monaco et de l’OM.

Mbemba déjà sur le toit de la Ligue 1

« Il fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1 depuis le début de la saison, c’est une certitude. Si l’OM est si solide, c’est en grande partie grâce à lui. C’est clairement l’une des meilleures recrues du mercato » a estimé Gaël Givet avant de complimenter Chancel Mbemba pour son apport offensif très important depuis le début de la saison. Ce fut encore le cas dimanche face au PSG malgré la qualité de l’adversaire. « A deux axiaux, généralement, tu es dans un fauteuil et tu n’as qu’à défendre. A trois, ça demande déjà un peu plus d’efforts. Mais à trois avec les consignes de Tudor, il faut faire beaucoup, beaucoup d’efforts. Et il faut du temps pour l’assimiler. Mbemba, lui, a déjà tout compris » a souligné Gaël Givet, épaté par les débuts fracassants de l’international congolais à l’Olympique de Marseille. Samedi soir face à Lens, Chancel Mbemba devra encore réaliser une prestation majuscule pour permettre à Marseille de s’imposer. D’autant que pour ce sommet, Igor Tudor devrait être privé de Samuel Gigot (suspendu) et d’Éric Bailly, touché à la cuisse lors du classique.