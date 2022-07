OM : Mbemba, il ne faut pas lui parler d'âge

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a présenté Isaak Touré, Samuel Gigot et Chancel Mbemba à la presse ce mardi à l’Orange Vélodrome.

En attendant les signatures de Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco, le président de l’Olympique de Marseille a présenté à la presse ses trois premières recrues du mercato estival. Les trois défenseurs ont expliqué les raisons de leur choix à Marseille et leurs motivations à l’idée d’évoluer dans l’un des clubs les plus populaires de France. Face aux journalistes, Chancel Mbemba a sans surprise été questionné au sujet de la polémique de son âge. Dès sa signature à l’OM, les médias français se sont fait l’écho de cette polémique longue depuis plus de dix ans alors qu’un doute existe sur l’âge du Congolais qui pourrait avoir entre 27 et 32 ans. Agacé par la question, Chancel Mbemba a gardé le sourire avant de lâcher une réponse expéditive.

Mbemba esquive la question sur son âge

« Les gens parlent, je fais mon boulot. Moi, ma mère, mon père, on sait mon âge... Les gens parlent, bravo » a lancé Chancel Mbemba, à qui il était simplement demandé de donner son âge réel mais qui a botté en touche en gardant le sourire. Le nouveau défenseur de l’OM, appelé à devenir le patron de l’arrière-garde marseillaise, s’est par ailleurs exprimé sur son choix de rejoindre Marseille alors qu’il était très courtisé après trois saisons pleines au FC Porto. « Je suis ici à Marseille. A Porto, on a gagné des titres mais je devais tourner la page. Ici, c'est comme un deuxième challenge. Je regarde l'OM à la télé, je vais apprendre et je suis content d'être ici. Je suis arrivé vendredi, je prends mon temps. J'ai travaillé avec tout le groupe, je connais tout le monde. C'est ma famille, on va monter petit à petit » a promis Chancel Mbemba, qui connaitra son premier match avec l’OM en amical vendredi contre Middlesbrough.