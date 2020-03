OM : Mbaye Niang au mercato, Daniel Riolo en rigole encore

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant pour aider Dario Benedetto, bien souvent seul devant, l’Olympique de Marseille cherche un buteur capable de peser sur les défenses, et apprécie le profil de M’Baye Niang.

L’attaquant du Stade Rennais semble enfin donner la pleine mesure de son potentiel, avec une stabilité retrouvée, un sens du but qui aide beaucoup le club breton, et une forme physique qui lui permet d’enchainer les matchs. A 25 ans, le Sénégalais relance sa carrière chez les « Rouge et Noir », et cela lui vaut l’intérêt de l’OM, qui espère l’attirer grâce à une très probable présence en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour convaincre Rennes de vendre son leader offensif, il faudra mettre de l’argent sur la table, et c’est là que tout se termine pour Marseille, affirme très clairement Daniel Riolo.



« Ok, il te faudra une doublure pour Benedetto, mais quel attaquant tu peux prendre ? Tu n’as pas d’oseille… Un attaquant de Ligue 1 ? Niang, il coûte du blé, c’est impossible. Les mecs qui font les articles « Marseille sur M’Baye Niang », mais vous savez que l’OM doit une tonne d’argent ? », a rappelé assez cruellement le consultant de RMC Sport, qui sait que Rennes demandera aux alentours de 30 ME pour M’Baye Niang. Une somme que l’OM est en effet très loin d’avoir en poche. Car même avec les primes de classement, les futurs droits télés et les revenus de la Ligue des Champions, l’objectif des dirigeants provençaux est de faire un mercato à l’économie l’été prochain.