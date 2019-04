OM : Ce dossier plus chaud que prévu agite le mercato

Dans : OM, Ligue 1.

Désormais très bien implanté dans la rotation marseillaise, Maxime Lopez va vivre un été décisif pour la suite de sa carrière.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, le jeune milieu de terrain fait partie des réussites du centre de formation, et possède donc un statut d’intouchable sur le marché des transferts. Du moins jusqu’à présent, puisque la direction a toujours repoussé les demandes des clubs venus se renseigner à son sujet. Mais la donne pourrait changer pour plusieurs raisons, affirme L’Equipe. Le quotidien sportif annonce que des offres vont tomber pour lui cet été, et que l’OM se posera la question de les accepter ou non.

Car le joueur est très tenté par l’idée de rejoindre le championnat espagnol, sans forcément se voir immédiatement loin de Marseille, où il apprécie d’être devenu un joueur important de Rudi Garcia. Néanmoins, sa situation contractuelle sera décisive, car l’OM va devoir aborder la question de sa prolongation pour éviter de se retrouver dans une impasse. A 21 ans, il sera donc en position de force, et pourrait écouter ce qu’on lui propose ailleurs, à l’heure où le club provençal, en cas d’absence de Ligue des Champions, ne pourra pas repousser de belles offres aussi facilement que cela. Surtout que le FC Séville est sur les rangs, tout comme le Borussia Dortmund.